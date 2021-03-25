Россиянка рассказала об ошибках во время поездки на Занзибар

Россиянка, которая отправилась на отдых в Занзибар, рассказала о главных ошибках во время поездки. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
В первую очередь, девушка посоветовала не обменивать сразу все деньги на местную валюту. Дело в том, что экскурсии можно купить и в долларах, а для отдыха достаточно небольшого количества наличных.
Также туристка призвала остерегаться так называемых «помогашек», которые стоят возле аэропорта и предлагают отнести тяжелые вещи до машины.
Еще она порекомендовала не останавливаться в крупных отелях, так как есть риск переплатить и получить некачественный сервис. Туристка столкнулась с перебоями с водой и электричеством. По ее мнению, наиболее удачный вариант — камерные гостиницы, сохраняющие островной колорит. А для передвижения россиянка посоветовала взять машину на прокат, поскольку местный транспорт медленный и грязный.