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Сейшелы открылись для россиян

Стелла Шмель
23 минуты назад
25 марта Сейшелы открывают границы для въезда иностранных путешественников. В том числе, и из России. Об этом сообщает seychelles news agency.
Въезд на острова возможен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая была получена не позже чем за 72 часа до прилета. Обязательный карантин в стране отменен, так что туристы сразу направляются в гостиницы.
Обязательным остается соблюдение мер социальной дистанции и использование средств защиты.
На Сейшелах вакцинировано уже более 50% населения.
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