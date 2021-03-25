Сейшелы открылись для россиян

25 марта Сейшелы открывают границы для въезда иностранных путешественников. В том числе, и из России. Об этом сообщает seychelles news agency.

Въезд на острова возможен при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая была получена не позже чем за 72 часа до прилета. Обязательный карантин в стране отменен, так что туристы сразу направляются в гостиницы.