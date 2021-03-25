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Самолет экстренно сел из-за присланной пассажирам картинки

Стелла Шмель
30 минут назад
Пилотам российского самолета пришлось спешно менять курс и прервать полет из-за картинки, которую рассылали пассажирам незнакомцы. На инцидент обратило внимание издание "Блокнот Краснодар".
По информации газеты, на борту самолета, следовавшего из Москвы в Краснодар в ночь с 23 на 24 марта, находился человек, рассылающий пассажирам по AirDrop картинку с надписью "Я с ножом".
Пассажиры стали впадать в панику и пожаловались членам экипажа на ситуацию. Было принято решение развернуть самолет в Домодедово. После приземления сотрудникам полиции удалось выяснить, кто был виновником происходящего. Им оказалась пассажирка по имени София, сидевшая в 10 ряду. Ее сняли с рейса, остальных пассажиров отправили другим рейсом.
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