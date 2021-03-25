Самолет экстренно сел из-за присланной пассажирам картинки

По информации газеты, на борту самолета, следовавшего из Москвы в Краснодар в ночь с 23 на 24 марта, находился человек, рассылающий пассажирам по AirDrop картинку с надписью "Я с ножом".

Пассажиры стали впадать в панику и пожаловались членам экипажа на ситуацию. Было принято решение развернуть самолет в Домодедово. После приземления сотрудникам полиции удалось выяснить, кто был виновником происходящего. Им оказалась пассажирка по имени София, сидевшая в 10 ряду. Ее сняли с рейса, остальных пассажиров отправили другим рейсом.