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Острова Таиланда планируют открыться для туристов в июле

Диана Товсепова
6 часов назад
Власти таиландских островов Пхукет и Самуи собираются открыться для вакцинированных туристов.
Так, все приезжающие на Пхукет с июля этого года должны предъявить сертификат о вакцинации, ковид-паспорт или проездной IATA Travel Pass и отрицательный ПЦР-тест. Это позвлит избежать карантина.
Власти Самуи также разрабатывают свою туристическую схему. Ратчапорн Пулсавади, президент Туристической ассоциации острова, объяснил, что туристов планируется принимать по закрытым маршрутам, для изоляции их от местного населения.
При этом туристов. в независимости от наличия прививок, ждет двухдневный карантин, по окончанию которого придется сдать еще один ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, власти разрешат передвигаться по согласованным маршрутам с гидом. Кроме того, нужно будет сдавать повторные тесты на 7-й и 14-й дни пребывания. Если все они будут отрицательными, отдыхать в Таиланде можно будет свободно, в обычном, допандемийном режиме.
Ранее "Рамблер" сообщал об упрощении въезда в Черногорию.
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