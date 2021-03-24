Острова Таиланда планируют открыться для туристов в июле

Так, все приезжающие на Пхукет с июля этого года должны предъявить сертификат о вакцинации, ковид-паспорт или проездной IATA Travel Pass и отрицательный ПЦР-тест. Это позвлит избежать карантина.

При этом туристов. в независимости от наличия прививок, ждет двухдневный карантин, по окончанию которого придется сдать еще один ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, власти разрешат передвигаться по согласованным маршрутам с гидом. Кроме того, нужно будет сдавать повторные тесты на 7-й и 14-й дни пребывания. Если все они будут отрицательными, отдыхать в Таиланде можно будет свободно, в обычном, допандемийном режиме.