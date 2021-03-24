Появился список стран, открытых для вакцинированных россиян

Список стран, открытых для вакцинированных россиян, составила газета "Известия".
Больше всего, по данным издания, жителей России интересует Греция, которая готовится к открытию границ 14 мая. Чтобы попасть на греческие курорты нужно будет предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.
А вот в Израиль иностранных туристов приготовились встречать с июля.
В некоторые страны въезд для российских туристов уже открыт. Так, Грузию можно посетить при условии прохождения полного курса вакцинации или предоставления двух отрицательных ПЦР-тестов: не более чем за 72 часа до прилета и по факту прибытия в страну. А вот Черногория "пускает" при наличии антител.
При этом Турция, Куба и Мальдивы принимают российских туристов лишь при предоставлении ПЦР-тестов, а Занзибар и вовсе не предъявляет никаких требований. При этом для россияне могут поехать в Эстонию для работы или учеб, а Кипр собирается открыть границы уже с 1 апреля.