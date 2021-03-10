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Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в Латвию 

Диана Товсепова 43 минуты назад
Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в Латвию
Фото: depositphotos.com
Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в Латвию после того, как правительство страны заявило об открытии границы с 17 марта. Тем не менее въезд для туристов пока остается закрытым. Об этом сообщает онлайн-сервис Aviasales.
Так, Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, включая Россию, с 17 марта. В частности, планируется возобновить чартерные рейсы с государствами, не входящими в Евросоюз. После того, как об этом сообщили в СМИ, количество поисков билетов по этому направлению выросло на 108%.
Однако посетить Латвию российские граждане смогут только по долгосрочной визе ил по веской причине (смерть близкого родственника, лечение и прочее). Те, кто имеет ВНЖ Латвии, также смогут въехать в страну.
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