Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в Латвию после того, как правительство страны заявило об открытии границы с 17 марта. Тем не менее въезд для туристов пока остается закрытым. Об этом сообщает онлайн-сервис Aviasales.

Так, Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, включая Россию, с 17 марта. В частности, планируется возобновить чартерные рейсы с государствами, не входящими в Евросоюз . После того, как об этом сообщили в СМИ, количество поисков билетов по этому направлению выросло на 108%.

Однако посетить Латвию российские граждане смогут только по долгосрочной визе ил по веской причине (смерть близкого родственника, лечение и прочее). Те, кто имеет ВНЖ Латвии, также смогут въехать в страну.