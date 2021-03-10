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Названы самые популярные города для отдыха весной у россиян

Диана Товсепова
2 часа назад
Российские туристы начнут активно путешествовать уже в апреле этого года, чтобы не сталкиваться с большими толпами отдыхающих летом. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для путешествий Tvil.ru.
Эксперты сервиса определили, какие города у российских туристов наиболее востребованы для отдыха весной 2021-го.
Так, самыми популярными оказались российские города Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также абхазский курорт Гагра.
При этом туристы бронируют жилье на апрель на 2-8 ночей и тратят на это от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. По данным сервиса, в апреле дешевле всего будет отдохнуть в Калининграде, дороже – в Москве.
Ранее "Рамблер" сообщал о "советском" обеде в Абхазии.
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