Названы самые популярные города для отдыха весной у россиян

Российские туристы начнут активно путешествовать уже в апреле этого года, чтобы не сталкиваться с большими толпами отдыхающих летом. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для путешествий Tvil.ru.
Эксперты сервиса определили, какие города у российских туристов наиболее востребованы для отдыха весной 2021-го.
Так, самыми популярными оказались российские города Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также абхазский курорт Гагра.
При этом туристы бронируют жилье на апрель на 2-8 ночей и тратят на это от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. По данным сервиса, в апреле дешевле всего будет отдохнуть в Калининграде, дороже – в Москве.