Названы самые популярные города для отдыха весной у россиян

Российские туристы начнут активно путешествовать уже в апреле этого года, чтобы не сталкиваться с большими толпами отдыхающих летом. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для путешествий Tvil.ru.

Эксперты сервиса определили, какие города у российских туристов наиболее востребованы для отдыха весной 2021-го.

Так, самыми популярными оказались российские города Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также абхазский курорт Гагра.