Россиянин поделился впечатлениями от «советского» обеда в Абхазии 

Россиянин провел отпуск в Абхазии и пообедал в ресторане в самом центре Сухуми, который популярен у местных жителей с советских времен. О своих впечатлениях турист рассказал на платформе "Яндекс. Дзен".

Путешественник отметил, что заведение, о котором идет речь, ему и его компании посоветовал гид. Проводник сообщил, что там всегда дешево и вкусно, а абхазы посещают это место, когда хотят "посидеть от души".

В первую очередь россиян поразило столпотворение в кафе — почти все места были заняты. Цены автор поста воспринял как нереально низкие: порция лобио стоила 50 рублей, а форель на гриле 110 рублей за 100 грамм.

"Мало того, что еда оказалась действительно вкусной, а порции — большими, так еще и стоило это все не "конских" денег, как в том же соседнем Сочи",

— подчеркнул турист.

Весь заказ, включающий в себя наваристый суп с мясом, хачапури по-аджарски, рулетики из перца, большой салат с курицей, большой овощной салат и местный чай, обошелся компании в 1200 рублей.