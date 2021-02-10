Звезда «Дома-2» рассказала о зимнем отдыхе в «таинственной Абхазии»

Несколько лет назад имя Марии Круглыхиной можно было слышать каждый вечер в эфире скандального шоу "Дом-2" на ТНТ. За годы после ухода с проекта Маша сильно изменилась, родила дочь, развелась с мужем, снова вышла замуж и родила сына. Теперь девушка воспитывает детей и ведет очень спокойный образ жизни, занимаясь строительством своего дома в селе.

При этом за блогом Марии в Instagram следят почти 250 тысяч подписчиков. Недавно девушка рассказала о своем самом любимом туристическом направлении На удивление, это был не остров Бали, а соседняя Абхазия.

@_prosto__maria_

Как выяснил "Рамблер", Маша ездит в абхазскую Гагру уже не один год и называет солнечную республику местом своей души. Причем посещает она Абхазию в самые разные времена года. На этот раз экс-звезда "Дома-2" отправилась туда зимой.

"Когда я теряю себя, то еду в страну своей потерянной души…)) оно же место силы, новой жизни, свежего глотка воздуха, чего то необъяснимого…", — рассказывает она.

Мария рассказывает, что возвращается туда из-за особой атмосферы, природы и гостеприимных людей. При этом ее впечатления от Абхазии не портятся из-за тог, что там остались разрушенные после войны здания, а сервис не дотягивает до турецкого "все включено". Конечно, зимой в Абхазии туристов мало, но некоторые именно в этом находят плюсы.

"Я люблю именно такую Абхазию, таинственную, пустынную и как будто бы только мою. Всё тут такое родное и даже люди свои. И совсем не правду говорят, что абхазцы народ не дружный. Мы вот когда шли к морю гулять, увидела в лавке сок гранатовый продают.