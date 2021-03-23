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В Домодедово начали выдавать международные сертификаты о вакцинации

Даня Виттиг
14 часов назад
Домодедово стал первым аэропортом в России, который начал выдавать сертификаты международного образца о прохождении вакцинации от СOVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Домодедово начали выдавать международные сертификаты о вакцинации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Документ будет необходим для выезда за пределы России. Сертификат получат все, кто сделал прививку.
«Медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые поставили прививку и имеют сертификат на русском языке», – говорится в сообщении.
Напомним, что пункт вакцинации от коронавируса в Домодедово открылся в начале февраля 2021 года.
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