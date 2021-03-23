В Домодедово начали выдавать международные сертификаты о вакцинации

Домодедово стал первым аэропортом в России, который начал выдавать сертификаты международного образца о прохождении вакцинации от СOVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Документ будет необходим для выезда за пределы России. Сертификат получат все, кто сделал прививку.

«Медико-санитарная часть аэропорта выдает заключение пассажирам, которые поставили прививку и имеют сертификат на русском языке», – говорится в сообщении.