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Черногория открыла границы для вакцинированных и переболевших Россиян 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Привитых россиян будут пускать в Черногорию
Фото: depositphotos.com
Россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации. Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью РИА Новости.
Отмечается, что для въезда в страну необходим отрицательный тест или сертификат о вакцинации "Спутником V" или справка о наличии антител.

"Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V"

Для въезда необходим сертификат вакцинации, выданный не ранее 7 дней до начала поездки, тест на антитела не старше 30 дней или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.
Ранее сообщалось, что Черногория рассматривает введение COVID-паспортов для путешественников.

"Это на данный момент рассматривается, но, что важно, мы не смотрим на COVID-паспорта как на что-то, что будет препятствовать перемещению туристов, а как на еще один способ безопасных путешествий для людей", — говорила Джурович.

Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Черногории рассчитывают к лету возобновить авиасообщение с Россией.
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Новости путешествий , Минэкономразвития , РИА Новости
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