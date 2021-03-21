Привитых россиян будут пускать в Черногорию

Россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации. Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью РИА Новости.

Отмечается, что для въезда в страну необходим отрицательный тест или сертификат о вакцинации "Спутником V" или справка о наличии антител.

"Границы Черногории открыты для туристов из России. Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V"

Для въезда необходим сертификат вакцинации, выданный не ранее 7 дней до начала поездки, тест на антитела не старше 30 дней или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прибытия.

Ранее сообщалось, что Черногория рассматривает введение COVID-паспортов для путешественников.