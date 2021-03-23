Россиянка описала поездку в Абхазию словами "будто вернулась в СССР"

Россиянка отдохнула в Абхазии в марте и рассказала о противоречивых чувствах после поездки. По словам туристки, она "будто вернулась в СССР". Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Больше всего путешественницу удивило, как красивые пейзажи регионы сменяются оставленными во времена войны домами:

"Кипарисы и пальмы пытаются спрятать разруху, но... мир здесь словно остановился и покрылся тонкой пленкой общей тоски. Точечно есть дорогие отели и особняки. Но этот контраст лишь добавляет противоречия".

Вместе с тем россиянка призналась, что ей было приятно гостеприимство местных жителей и низкие цены. Блогер также посоветовала внимательно отнестись к выбору жилья на время отдыха.