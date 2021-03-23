Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Россиянка описала поездку в Абхазию словами "будто вернулась в СССР"

Мира Маркина
14 часов назад
Россиянка отдохнула в Абхазии в марте и рассказала о противоречивых чувствах после поездки. По словам туристки, она "будто вернулась в СССР". Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Больше всего путешественницу удивило, как красивые пейзажи регионы сменяются оставленными во времена войны домами:
"Кипарисы и пальмы пытаются спрятать разруху, но... мир здесь словно остановился и покрылся тонкой пленкой общей тоски. Точечно есть дорогие отели и особняки. Но этот контраст лишь добавляет противоречия".
Вместе с тем россиянка призналась, что ей было приятно гостеприимство местных жителей и низкие цены. Блогер также посоветовала внимательно отнестись к выбору жилья на время отдыха.
Девушка также выделила ряд достопримечательностей, которые ее особенно поразили. В их числе крепость Абаата в Гагре, Беслетская ГЭС, Анкопийская крепость, Ботанический сад Сухума, дача Иосифа Сталина рядом с озером Рица, заброшенная станция Псырцха и Юпшарский каньон.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии продавцами.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители