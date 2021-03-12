Россиянин раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии продавцами 

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Россиянин раскрыл схемы обмана туристов продавцами из Абхазии. Об этом он написал на платформе «Яндекс. Дзен».

Зачастую туристов обманывают при покупке вина. Продавцы предлагают путешественникам попробовать их продукцию, надеясь, что после этого человек сразу же согласится купить товар.

«”Неизвестно еще, будет ли что-то равное по качеству завтра”, — размышляет турист, уже клюнувший на приманку», — объясняет мысли покупателя россиянин.

Уже после покупки турист выясняет, что купленное им вино обладает совершенно другим вкусом.

«То ли просто разбавленное, то ли сделанное на скорую руку».

Блогер добавил, что эта уловка является такой же распространенной, как и завышение цен на экскурсии.