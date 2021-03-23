Отдых в Крыму на майские праздники обойдется туристам в 40 тысяч рублей

Недельный отдых в Крыму на майские праздники обойдется россиянам примерно в 40 тысяч рублей. Специалисты портала TourDom.ru изучили несколько вариантов турпакетов и выбрали самые оптимальные предложения.

За основу расчетов эксперты взяли недельное размещение на двоих с перелетом из Москвы и трансфером в отель. Самые доступные предложения на майские праздники предлагает пансионат "Ай-Тодор-Юг" в поселке Гаспра и двухзвездочный отель "Новый Свет" в одноименном поселке — путевки туристам обойдутся в 39 тысяч рублей. Во втором случае, завтраки будут включены в стоимость.

Чуть более высокая цена у трехзвездочного отеля "Морской" в Алуште - размещение на двоих с двухразовым питанием составит 49,6 тысяч рублей. Полный пансион и недельное лечение в санатории "Мисхор" в Кореизе обойдется отдыхающим в 54,6 тысяч рублей.