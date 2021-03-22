Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Российские туристы массово решили отдохнуть в трех городах Крыма

Мария Грибова
3 часа назад
Россияне массово решили отдохнуть в трех курортных городах Крыма на майских праздниках. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Путешественники заинтересовались жильем в Ялте, Севастополе и Симферополе. Спрос по этим направлениям вырос в несколько раз по сравнению с данными 2019 года.
Также эксперты обратили внимание на снижение числа бронирований в Санкт-Петербурге, Анапе и Геленджике и рост в Сочи на майских праздниках.
По данным специалистов, спрос на отели и апартаменты с проживанием в первой половине мая вырос на 12 процентов.
Новости путешествий,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители