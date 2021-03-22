Российские туристы массово решили отдохнуть в трех городах Крыма

Россияне массово решили отдохнуть в трех курортных городах Крыма на майских праздниках. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Путешественники заинтересовались жильем в Ялте, Севастополе и Симферополе. Спрос по этим направлениям вырос в несколько раз по сравнению с данными 2019 года.

Также эксперты обратили внимание на снижение числа бронирований в Санкт-Петербурге, Анапе и Геленджике и рост в Сочи на майских праздниках.