Россиянка, временно проживающая в Турции, раскрыла сумму расходов на еду, которую путешественники могут потратить во время отдыха в ресторанах. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам автора, еда является самой крупной статьей расходов в отпуске, и в Турции есть несколько вариантов питания для отдыхающих:

"Можно питаться очень дешево, но очень вредно. А также очень дорого и очень полезно. Но есть и золотая середина, которая устроит всех".

Прежде всего блогер вспомнила о турецком фастфуде, в частности, о бутербродах с колбасой, мясом и рыбой, а также о донерах и турецких калачах. На такие блюда у туристов в среднем будет выходить 80-150 рублей.

Другая опция - фуд-корты в торговых центрах. По мнению россиянки, они могут стать спасением для тех, кто хочет вкусно и дешево перекусить в стране:

"В турецких фуд-кортах есть очень много отличных вариантов здоровых и полезных обедов за небольшие деньги. Средний чек за блюдо: 20-35 лир (200-350 рублей)".

Городские кафе, специализирующиеся на турецкой кухне, также не отличаются дороговизной. Средняя цена супов - 150 рублей, выпечки - 70-200 рублей, мясных блюд - 250-400 рублей.

Кроме того, в список возможных вариантов для перекуса автор добавила "приличные кафе" и рыбные рестораны.

"Под понятием "приличные кафе" я подразумеваю турецкие кафе, которые находятся в каких-то очень туристических местах с красивыми видами или в центре какой-нибудь достопримечательности. Меню в таких заведениях по составу ничем не отличается от городских кафе, а вот цены процентов на 10-20 будут выше",