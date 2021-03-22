Россиянка порассуждала о нужде в чаевых сотрудникам курорта в Турции

Россиянка, которая часто отдыхает в Турции, порассуждала о нужде в чаевых для сотрудников курорта. Своим мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
Путешественница отметила, что в Турции сложилась определенная традиция оставлять на чай обслуживающему персоналу, однако, она не считает это прямой обязанностью туриста.
«Если хотите, то можете отблагодарить, если не хотите, то никто вас не заставит, и никто “косо” на вас смотреть не будет»,
Для себя россиянка выделила несколько категорий людей, которым она оставляет чаевые. Например, носильщикам чемоданов и горничным, а также официантам и барменам, которые демонстрируют хорошее обслуживание и стараются порадовать своих клиентов.
Она также советует радовать и благодарить чаевыми аниматоров на курорте, поскольку они уделяют туристам очень много времени, развлекают их, дают важную информацию.
В заключение россиянка отметила, что в качестве чаевых подойдут не только деньги. Сотрудники курорта с удовольствием примут шоколад, сувениры и даже водку.
«В Турции любят именно нашу водку. Даже если и не пьют, как память поставят на полку! Особенно любят, чтоб она была в красивой бутылке»,
— отметила путешественница.