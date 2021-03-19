Анапу снова занесло песком

На ролике можно увидеть улицы села Витязево, которые «утонули» в песчаных дюнах. Местные объяснили, что подобное явление случается каждый год.

Он также уточнил, что «свободные дюны» нужно закреплять растениями, поскольку корни не будут позволять песку выдуваться, а плотные кроны задержат его в своих зарослях.