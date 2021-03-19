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Анапу снова занесло песком

Мария Грибова
1 час назад
Российский курортный город Анапу, популярный среди отечественных туристов, занесло песком. Видео произошедшего опубликовала «Комсомольская правда».
На ролике можно увидеть улицы села Витязево, которые «утонули» в песчаных дюнах. Местные объяснили, что подобное явление случается каждый год.
«Если ветер дует в сторону моря, то пески уносит в воду, а затем их волнами обратно намывает. Если направление ветра — вдоль косы, то мигрирует максимальное количество песка»,
— уточнил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.
Он также уточнил, что «свободные дюны» нужно закреплять растениями, поскольку корни не будут позволять песку выдуваться, а плотные кроны задержат его в своих зарослях.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Кипр упростит правила въезда для россиян.
Новости путешествий,Видео,Комсомольская правда,
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