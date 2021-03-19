Анапу снова занесло песком

Российский курортный город Анапу, популярный среди отечественных туристов, занесло песком. Видео произошедшего опубликовала «Комсомольская правда».
На ролике можно увидеть улицы села Витязево, которые «утонули» в песчаных дюнах. Местные объяснили, что подобное явление случается каждый год.
«Если ветер дует в сторону моря, то пески уносит в воду, а затем их волнами обратно намывает. Если направление ветра — вдоль косы, то мигрирует максимальное количество песка»,
— уточнил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.
Он также уточнил, что «свободные дюны» нужно закреплять растениями, поскольку корни не будут позволять песку выдуваться, а плотные кроны задержат его в своих зарослях.