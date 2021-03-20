Россиянам предложили замену европейским курортам

Российским туристам предложили искать замену европейским термальным курортам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Турагенты уверены, что отдых в Тюмени может легко «заменить отдых на водах в Чехии или Венгрии». Они также развеяли некоторые стереотипы о городе.

Например, населенный пункт нельзя назвать труднодоступным. Как пояснила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, ежедневно из Москвы в Тюмень летает семь рейсов, а в будущем планируется увеличение объемов перевозок.

А еще в городе не так много комаров, как думают туристы.

«Поверьте, в черте города нет комаров. Не будет дискомфорта и на экокурортах региона, территория которых всегда тщательно обрабатывается от насекомых и их личинок», — уточнила она.