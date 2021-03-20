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Россиянам предложили замену европейским курортам

Даня Виттиг
11 часов назад
Российским туристам предложили искать замену европейским термальным курортам в Тюмени. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
Турагенты уверены, что отдых в Тюмени может легко «заменить отдых на водах в Чехии или Венгрии». Они также развеяли некоторые стереотипы о городе.
Например, населенный пункт нельзя назвать труднодоступным. Как пояснила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, ежедневно из Москвы в Тюмень летает семь рейсов, а в будущем планируется увеличение объемов перевозок.
А еще в городе не так много комаров, как думают туристы.
«Поверьте, в черте города нет комаров. Не будет дискомфорта и на экокурортах региона, территория которых всегда тщательно обрабатывается от насекомых и их личинок», — уточнила она.
В регионе находится много объектов размещения разных уровней комфорта. Сейчас в Тюмени существует 18 санаториев с медицинской лицензией, в ближайшее время планируется открытие еще четырех термальных комплексов.
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