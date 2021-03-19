Одна из немногих стран, открытая для российских туристов — Танзания. Многие туристы из России отправляются на далекий остров Занзибар в Танзании, чтобы провести долгожданный отпуск. Причем экзотичность места, малярия, пандемия коронавируса и не самая развитая медицина их не останавливает.

Сейчас медики беспокоятся из-за новых штаммов коронавируса. Например, два случая заражения южноафриканским штаммом COVID-19 уже обнаружены и в Москве. Один случай был связан с посещением россиян Южно-Африканской республики, а другой — с отдыхом на Занзибаре.

При этом в Танзании, по мнению властей, не существует. Еще с весны 2020-го никакой статистики о коронавирусе в стране не ведется, а публичные комментарии на тему пандемии теперь запрещены. К декабрю 2020 года появились сообщения, что в стране растут заболевания пневмонией, однако чиновники местного минздрава заявили, что большинство случаев пневмонии с коронавирусом не связаны.

Президент страны Джон Магуфули призывал граждан уповать на высшие силы:

"Мы должны уповать на бога, в первую очередь, при борьбе с этой опасной болезнью. Да, надо предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от этой напасти, как советуют наши врачи. Но мы прожили больше года без вируса и справились как-то без этих масок, многие из вас их не носили", — заявил лидер Танзании Джон Магуфули.

Позже граждан все же призвали носить маски, но "не из-за коронавируса, а для профилактики респираторных заболеваний".

Все еще летаем

По данным статистики Погранслужбы ФСБ РФ , в 2020 году остров посетили почти 50 тысяч россиян (из них 43,3 тыс. отдохнули там в четвертом квартале).

Причем на Занзибар летают прямые рейсы из 9 городов России, а каждый туроператор отправляет 1-2 борта на 330 или 550 мест в неделю.

Однако отдых на африканском острове для некоторых заканчивается трагедией:

"Два дня назад умер коллега, отдыхавший с семьей на Занзибаре.. 42 года, 80%, умер на 8-ой день болезни, ковид подтвержден по прилету, жена в больнице...".

Не только корона

Подобные ситуации связаны не только с ковидом. Так, с российскими туристами в Танзании случаются и другие болезни. Некоторые "приносят" с отдыха малярию и другие тяжелые заболевания.

В частности, 15-летнюю российскую туристку из Вологды госпитализировали по прилету с Занзибара с подозрением на коронавирус. На самом деле девочку на пляже укусил комар, заразив тропической малярией. Врачи в России не сразу распознали болезнь, и девочка скончалась.

Кроме того, одна из российских семей, вернувшихся с Занзибара, столкнулась с серьезной проблемой. Наталья Пашина из Перми вместе с двухлетней дочкой Евой отдыхала на Занзибаре еще в ноябре 2020 года. Там девочку покусали насекомые, но мама начала замечать странности уже вернувшись в Россию. Впервые температура у ребенка поднялась до 40 градусов только 1 января.

Потом малышка стала спать практически сутками на пролет, а когда просыпалась мучилась от болей в суставах и через 3-4 часа снова глубоко засыпала. Сначала врачи не могли поставить диагноз и поместили ее в реанимацию. После обследований и анализов определили, что в организм маленькой Евы попали трипаносомы, которые несколько раз вызвали у нее лихорадку.

Затем девочку перевезли из Перми в столичную больницу, где медики поставили диагноз "африканский трипаносомоз", или сонная болезнь. Редкий недуг поражает центральную нервную систему и может привести к летальному исходу. В России таких диагнозов не встречали уже несколько десятков лет, поэтому препарата нет. При этом лекарство даже не зарегистрировано, и что делать с этим пока решает комиссия врачей.

Мать девочки рассказала, что судя по анализам, болезнь вызвали укусы мух цеце. Но на Занзибаре заявили, что таких насекомых в регионе нет. Паршина же вспомнила, что мухи кусали и других российских туристов, в числе которых были дети.

"Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар", — отметила Паршина.