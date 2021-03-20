«Сентябрь может случиться»: в туризме оценили вероятность отправиться в Испанию

Представитель Каталонского агентства по туризму в России Михаил Сидоров рассказал россиянам о вероятности отправиться летом в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, есть надежда, что поехать в Каталонию будет возможно уже в августе-сентябре.

Однако Сидоров напомнил, что пандемия продолжается и ситуация постоянно меняется то в лучшую, то в худшую стороны.

«Если какие-то осторожные прогнозы строить, то, возможно, август-сентябрь еще может с точки зрения относительно полноценного туристического сезона случиться», — сказал он.

Эксперт отметил, что вакцинация, которую сейчас проводят во всех странах, может решить все сложности последнего времени.