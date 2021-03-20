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«Сентябрь может случиться»: в туризме оценили вероятность отправиться в Испанию

Даня Виттиг
22 часа назад
Представитель Каталонского агентства по туризму в России Михаил Сидоров рассказал россиянам о вероятности отправиться летом в Испанию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сентябрь может случиться»: в туризме оценили вероятность отправиться в Испанию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По его мнению, есть надежда, что поехать в Каталонию будет возможно уже в августе-сентябре.
Однако Сидоров напомнил, что пандемия продолжается и ситуация постоянно меняется то в лучшую, то в худшую стороны.
«Если какие-то осторожные прогнозы строить, то, возможно, август-сентябрь еще может с точки зрения относительно полноценного туристического сезона случиться», — сказал он.
Эксперт отметил, что вакцинация, которую сейчас проводят во всех странах, может решить все сложности последнего времени.
«Благодаря этому может случиться небольшой захват летнего сезона, в августе, ну или бархатный сезон, в сентябре», — заключил он.
Новости путешествий,Михаил Сидоров,
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