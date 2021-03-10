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В РФ запустили пилотные круизные туры по железной дороге 

Диана Товсепова 20 часов назад
В РФ запустили круизные туры по железной дороге
Фото: depositphotos.com
Пилотные круизные железнодорожные туры по России начали осуществляться по нескольким направлениям. Проект инициировало Агентство стратегических инициатив "Развитие железнодорожных круизов в России".
Пока запущены поезда по маршрутам Москва — Нижний Новгород — Казань — Москва и Москва — Казань — Нижний Новгород — Москва.

"Вагоны в таком круизе становятся и мобильным отелем на колесах, и рестораном, и развлекательным центром одновременно", — сообщается в Telegram-канале агентства.

При этом во время остановок в городах туристы смогут насладиться экскурсиями.
В рамках этой инициативы планируется внести изменения в законодательство и сформировать гибкие тарифы для туроператоров и путешественников. Также должны быть выработаны простые и открытые правила сотрудничества железнодорожных перевозчиков и туристических компаний.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иностранцам предложили туры в Россию для вакцинации.
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Отдых в России , Агентство стратегических инициатив
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