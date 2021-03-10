Иностранцам предложили туры в Россию ради вакцинации 

Иностранным туристам предложили поехать в Россию, чтобы привиться от COVID-19. О турах "для здоровья" стало известно итальянской газете La Nazione.

За последнее время, согласно информации издания, появилось несколько туристических агентств, предлагающих путешественникам 20-дневные поездки в Россию. В турпакет войдут полная вакцинация и посещение различных достопримечательностей.

Спрос на такие путешествия уже наблюдается и он связан с психологическими факторами. Об этом рассказал владелец агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо,

«Это чем-то похоже на поездки в стоматологические клиники Хорватии или на пересадку волос в Турции, в данном случае потому, что они воспринимаются потребителем как лечение», — объяснил он, добавив, что у европейцев есть интерес к российской вакцине.

Однако, итальянец отметил, что перед запуском таких туров, агентствам нужно дождаться разрешения от европейских властей.