Стюардессы выгнали ребенка-инвалида без маски из самолета 

Члены экипажа выгнали ребенка-инвалида с его матерью из самолета из-за отсутствия маски. Об этом сообщает BBC News.

Мать четырехлетнего мальчика Кэлли Кимбалл вместе с мужем и сыном, страдающим аутизмом, собиралась улететь домой в Арканзас из Лас-Вегаса. Однако бортпроводники авиакомпании Spirit Airlines отстранили семью от полета из-за того, что мальчик не надел защитную маску. Они заявили, что аутизм не является инвалидностью и, в случае если мальчик не наденет защитную маску, он будет отстранен от полета.

«Мой сын освобожден от ношения масок, поскольку, когда он их надевает, он задерживает дыхание или начинает волноваться и может причинить себе вред»,

— поделилась Кимбалл.

Семья смогла улететь только следующим рейсом авиакомпании American Airlines, которая приняла во внимание их справку и допустила ребенка на борт без маски.

Позже представители Spirit Airlines заявили, что политика авиакомпании вне зависимости от медицинского диагноза не предусматривает никаких льгот — все пассажиры на борту обязаны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до двух лет. Однако еще в феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний в США постановили, что лица с ограниченными возможностями, которые по каким-то медицинским показаниям не могут носить маски, освобождаются от этого правила.