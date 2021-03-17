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Стюардессы выгнали ребенка-инвалида без маски из самолета 

Мария Грибова 2 часа назад
Стюардессы выгнали ребенка-инвалида без маски из самолета
Фото: depositphotos.com
Члены экипажа выгнали ребенка-инвалида с его матерью из самолета из-за отсутствия маски. Об этом сообщает BBC News.
Мать четырехлетнего мальчика Кэлли Кимбалл вместе с мужем и сыном, страдающим аутизмом, собиралась улететь домой в Арканзас из Лас-Вегаса. Однако бортпроводники авиакомпании Spirit Airlines отстранили семью от полета из-за того, что мальчик не надел защитную маску. Они заявили, что аутизм не является инвалидностью и, в случае если мальчик не наденет защитную маску, он будет отстранен от полета.

«Мой сын освобожден от ношения масок, поскольку, когда он их надевает, он задерживает дыхание или начинает волноваться и может причинить себе вред»,

— поделилась Кимбалл.
Семья смогла улететь только следующим рейсом авиакомпании American Airlines, которая приняла во внимание их справку и допустила ребенка на борт без маски.
Позже представители Spirit Airlines заявили, что политика авиакомпании вне зависимости от медицинского диагноза не предусматривает никаких льгот — все пассажиры на борту обязаны носить защитные маски, за исключением детей в возрасте до двух лет. Однако еще в феврале Центры по контролю и профилактике заболеваний в США постановили, что лица с ограниченными возможностями, которые по каким-то медицинским показаниям не могут носить маски, освобождаются от этого правила.
Ранее «Рамблер» писал о том, что билет в несуществующий аэропорт России продают за 6 миллионов.
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