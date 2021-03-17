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Билет в несуществующий аэропорт России продают за 6 миллионов 

Мария Грибова 3 часа назад
Билет в несуществующий аэропорт России продают за 6 миллионов
Фото: depositphotos.com
На сайте российской авиакомпании «ИрАэро» в продаже появился билет в несуществующий аэропорт за шесть миллионов рублей. На это обратило внимание издание URA.RU.
В рамках перелета по маршруту из Котласа в Тобольск прямым рейсом путешественнику предлагается также взять с собой ручную кладь в 5 килограммов и 20-килограммовый багаж. Время в пути на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 составляет один час.
Издание отметила, что на данный момент аэропорт Тобольска еще не достроен. А представитель перевозчика объяснил указанный факт техническими работами на сайте, однако отметил, что, если кто-либо все же оплатит такой билет, полет состоится — авиакомпания выполнит свои обязательства.

«С 1 апреля будет вводиться ряд новых услуг, которые нужно протестировать на сайте, так сказать, "в боевых условиях". Для того чтобы тестовый билет случайно не купили настоящие пассажиры, мы выбрали одно из самых экзотических направлений и астрономическую цену»,

— заявил собеседник портала.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Польша переходит в режим локдауна из-за COVID-19.
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Новости путешествий , РИА Ura.ru
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