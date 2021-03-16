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Россиянка сэкономила на отеле в Турции и поделилась сожалениями 

Мария Грибова 5 часов назад
Россиянка сэкономила на отеле в Турции и поделилась сожалениями
Фото: РИА Новости
Россиянка поехала в дешевый отель Турции и описала свой опыт. Своим мнением об отдыхе она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Семейство отправилось на турецкий курорт Кушадасы на Эгейском море. Они заселились в бюджетный трехзвездочный отель — одна ночь в номере с завтраком на троих обходилась в 1900 рублей.
Больше всего россиян расстроила скудность завтраков в отеле и халатное отношение сотрудников объекта размещения:

«Персоналу плевать на ваш отдых. Доставали нас по полной программе. В бюджетных отелях — бюджетное отношение к постояльцам».

Женщина отметила, что несмотря на низкую стоимость отеля, им все равно не удалось сэкономить на отдыхе, поскольку ежедневно тратили около трех-четырех тысяч рублей на самостоятельное питание.
В заключение путешественница посоветовала бюджетные туры только тем, кто приезжает в Турцию ради экскурсионного отдыха.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Турции назвали условия отмены жестких ограничений для туристов.
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