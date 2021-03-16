Российская стюардесса рассказала правду о связях между членами экипажа

Российская стюардесса в своем блоге рассказала о "страстях" между членами экипажа и пассажирами на рабочем месте. Своими наблюдениями девушка поделилась в Instagram-аккаунте.

Фото: @claudy.fly @claudy.fly

В частности, девушка рассказала о том, мечтают ли бортпроводницы пассажирах бизнес-класса. Сотрудница авиакомпании объяснила, что зачастую они даже не успевают запомнить лица пассажиров.

«В рейсе много обязанностей. И в первую очередь твоя голова забита тем, чтобы отнести кофе, заполнить документы, написать отчет, и только после этого успеваешь отфильтровать мысли по поводу "о, боже, какой мужчина!"», — пояснила автор.

С пилотами возникает похожая ситуация.

«С ними мы общаемся каждый день, и им нечем нас удивить. Летчики такие же люди, так же снимают с себя форму каждый день после работы и живут обычной жизнью», — уточнила стюардесса.