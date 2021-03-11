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Российская стюардесса частного лайнера назвала максимальную сумму чаевых 

Даня Виттиг 4 часа назад
Российская стюардесса частного лайнера назвала максимальную сумму чаевых
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесса частного самолета рассказала об отношении к чаевым в сфере бизнес-авиации.
Девушка уточнила, что размер вознаграждения зависит от щедрости пассажиров и сервиса, который оказывают сотрудники.
Также бортпроводница назвала крупнейшую сумму, которую ей когда-либо приходилось получать. Об этом она написала в своем Instagram.
Самыми большими чаевыми за время ее работы стали две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей), а самые мелкие — сто долларов (7,4 тысячи рублей).
Как правило, путешественники передают деньги лично бортпроводникам сразу после перелета. Автор уточнила, что деньги «берут все», так как «ничего криминального» в проявлении благодарности нет.
При этом стюардесса подчеркнула, что, на ее взгляд, полученную сумму необходимо делить между всеми членами летного состава.

«Для успешного выполнения рейса взаимодействует весь экипаж, и нет такого, что кто-то работал больше или меньше. Вам может показаться, что работали только вы, но это далеко не так», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, кем была первая стюардесса.
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