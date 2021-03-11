Российская стюардесса частного лайнера назвала максимальную сумму чаевых 

Российская стюардесса частного самолета рассказала об отношении к чаевым в сфере бизнес-авиации.

Девушка уточнила, что размер вознаграждения зависит от щедрости пассажиров и сервиса, который оказывают сотрудники.

Также бортпроводница назвала крупнейшую сумму, которую ей когда-либо приходилось получать. Об этом она написала в своем Instagram.

Самыми большими чаевыми за время ее работы стали две тысячи долларов (почти 150 тысяч рублей), а самые мелкие — сто долларов (7,4 тысячи рублей).

Как правило, путешественники передают деньги лично бортпроводникам сразу после перелета. Автор уточнила, что деньги «берут все», так как «ничего криминального» в проявлении благодарности нет.

При этом стюардесса подчеркнула, что, на ее взгляд, полученную сумму необходимо делить между всеми членами летного состава.