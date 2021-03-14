Власти Болгарии откроют туристический сезон 1 мая 

Вице—премьер и министр туризма страны Марияна Николова рассказала, что Болгария собирается открыть летний туристический сезон с 1 мая 2021 года. Этим она поделилась на своей странице в Facebook.
По ее словам, уже 15 марта будут утверждены противоэпидемические меры к новому туристическому сезону.
«Планируем открыть его раньше, уже с 1 мая, что в условиях пандемии нам даст возможность соблюсти все санитарные требования властей. Предстоят майские праздники, поэтому мы должны обеспечить предсказуемость в работе туристической отрасли»,
— написала Николова.
Также глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов отметил, что для путешественников будет организован согласованный с Еврокомиссией (ЕК) вариант «зелёных коридоров». Он даст туристам, переболевшим COVID-19 и обладающим антителами, а также тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, возможность посетить государство.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы самые востребованные у туристов услуги.