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Названы наиболее востребованные у туристов услуги

Стелла Шмель
1 час назад
Стало известно, какие услуги считаются самыми востребованными среди туристов в 2021 году. Эксперты сервиса Tvil.ru обнаружили, что путешественники вдвое чаще отдают предпочтение бронированию номеров со включенными завтраками, бесплатной парковкой и в местах, где можно заселиться с домашним питомцем.
Спрос на гостиницы с подогреваемым бассейном увеличился в полтора раза.
Кроме того, среди популярных услуг обеды и ужины, наличие Wi-Fi, ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.
Наименьшим спросом пользуются сауна, общая кухня и кабельное телевидение.
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