Стало известно, какие услуги считаются самыми востребованными среди туристов в 2021 году. Эксперты сервиса Tvil.ru обнаружили, что путешественники вдвое чаще отдают предпочтение бронированию номеров со включенными завтраками, бесплатной парковкой и в местах, где можно заселиться с домашним питомцем.