Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре 

Россиянка, которая отправилась на отдых на Занзибар в марте, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня отпуска. Этим она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Туристку разочаровала традиционная кухня Занзибара своим большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос». Именно поэтому девушке пришлось голодать первые три дня.

«Вообще местные очень приветливые люди и можно просить готовить так, чтобы было меньше соли и жира»,

— добавила туристка.

Путешественница также развенчала миф о том, что на острове трудно купить алкоголь. По ее словам, «просто нужно знать, где покупать».