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Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре 

Мария Грибова 3 часа назад
Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая отправилась на отдых на Занзибар в марте, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня отпуска. Этим она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Туристку разочаровала традиционная кухня Занзибара своим большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос». Именно поэтому девушке пришлось голодать первые три дня.

«Вообще местные очень приветливые люди и можно просить готовить так, чтобы было меньше соли и жира»,

— добавила туристка.
Путешественница также развенчала миф о том, что на острове трудно купить алкоголь. По ее словам, «просто нужно знать, где покупать».
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме.
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