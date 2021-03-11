Россиянка пожаловалась на трехдневную голодовку на Занзибаре 

Россиянка, которая отправилась на отдых на Занзибар в марте, пожаловалась, что ей пришлось голодать первые три дня отпуска. Этим она поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Туристку разочаровала традиционная кухня Занзибара своим большим количеством масла и неприятным ароматом «жженых волос». Именно поэтому девушке пришлось голодать первые три дня.
«Вообще местные очень приветливые люди и можно просить готовить так, чтобы было меньше соли и жира»,
— добавила туристка.
Путешественница также развенчала миф о том, что на острове трудно купить алкоголь. По ее словам, «просто нужно знать, где покупать».
Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме.