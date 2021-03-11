Россиянка опровергла распространенные мифы о Крыме

Жительница Крыма прокомментировала все распространенные заблуждения среди россиян о полуострове. Этим она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Многие туристы считают, что жители полуострова живут лишь за счет отдыхающих. Однако россиянка отметила, что лишь 15 процентов крымчан работают в туристической индустрии.

Также многие уверены, что в Крыму нет нормальных вин из-за вырубки виноградников во времена горбачевской антиалкогольной кампании. Однако и тут девушка заверила, что в настоящее время в регионе активно восстанавливается и развивается виноделие.

В том числе заблуждением является утверждение, что жить в Крыму дорого. Россиянка рассказала, что цены на жилье и продукты действительно очень высокие, однако все зависит от города и дохода отдельного человека.

И в конце автор опровергла слухи о том, что крымчанам не нравится в России: