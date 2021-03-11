Россиянка в Турции раскрыла схему местных «пользоваться иностранками»

Россиянка, работавшая в туризме Турции
, рассказала, как местные «попользуются иностранками». Об этом она сообщила на платформе «Яндекс.Дзен».
Женщина работала аниматором в турецких отелях около пяти лет и заметила, что часто все происходит по одному сценарию. Коллеги присматриваются к гостям и знакомятся с понравившейся туристкой. Затем каждый вечер они проводят вместе на пляже.
«На этом курортный роман заканчивается», — подметила девушка.
Автор заявила, что турки постоянно повторяют эту схему.
«Поверьте, аниматору найти новую жертву не проблема», — поделилась россиянка.
При этом большинство туристов едут отдыхать именно с целью завести курортный роман, но общаться далее не планируют.
Тем не менее, романы бывают и в других комбинациях. Например, муж автора тоже был аниматором.
«Познакомились мы в первый же день и как-то сразу закрутился роман. Как видите, мы уже 11 лет вместе и ждем третьего ребенка», — рассказала россиянка.