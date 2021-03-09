«Просыпаюсь по 100-500 раз»: стюардесса назвала главные страхи в профессии 

Российская стюардесса рассказала, чего больше всего боится большинство представителей ее профессии. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте @katyamog.

По словам девушки, главный страх бортпроводниц — проспать рейс. Часто перелеты запланированы на ночь или ранее утро. Проснутся необходимо за 2,5–3 часа до приезда в аэропорт, а быть уже там — за пару часов до вылета.

"Полностью расслабиться и уйти в глубокий сон перед рейсом никогда не могу. При том еще просыпаюсь по 100-500 раз и проверяю время на телефоне", — поделилась стюардесса.

Некоторые, чтобы не проспать, специально заводят традиционные "стационарные" будильники.

Кроме того, члены экипажа боятся опоздать на брифинг перед авиаперелетом. Во время него пилот сообщает всю необходимую информацию и отвечает на вопросы.