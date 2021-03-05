Стюардесса впечатлила пользователей экстравагантным снимком 

Стюардесса американской авиакомпании JetBlue поделилась снимком, сделанным в кабине пилота и поразила подписчиков. Кадр опубликован Instagram-аккаунте, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На фото кадре бортпроводница запечатлена в кабине пилотов и держится за штурвал. При этом она одета в темное мини-платье с оранжевой полосой, а ее волосы убраны в высокий хвост.

@cabin_crew_beauties,