Стюардесса впечатлила пользователей экстравагантным снимком 

Стюардесса американской авиакомпании JetBlue поделилась снимком, сделанным в кабине пилота и поразила подписчиков. Кадр опубликован Instagram-аккаунте, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На фото кадре бортпроводница запечатлена в кабине пилотов и держится за штурвал. При этом она одета в темное мини-платье с оранжевой полосой, а ее волосы убраны в высокий хвост.
@cabin_crew_beauties,
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Очень красивая», «Какая прекрасная девушка», «Я бы полетел с тобой», «Очень мило», «Замечательная фотография», «До чего очаровательно», — писали они.
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