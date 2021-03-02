Прикрыть колени: стюардесса частного самолета раскрыла строгие табу

Работающая в бизнес-авиации стюардесса заявила, что у женщин ее профессии есть строгие табу на некоторые детали внешнего вида. Об этом она рассказала в видео в TikTok-аккаунте.

В частности, бортпроводницам частных самолетов запрещено носить вещи с броской отделкой и большим количеством аксессуаров. Кроме того, им запрещено надевать платья и топы с открытой зоной декольте.

При этом, их одежда во время авиаперелета обязательно должна прикрывать колени, а по возможности и локти. Еще одно правило — одежда должна быть с подкладкой и выгодно подчеркивать фигуру, но не слишком обтягивать ее.

На борту бизнес-джетов приветствуются темные цвета — черный, серый, синий и коричневый (светлые допустимы только в летний период) и сугубо деловой стиль. Идеальным образом для бортпроводницы станет платье-футляр или брючный костюм.