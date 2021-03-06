Греция снова продлила разрешение на въезд россиян 

Правительство страны до 22 марта продлило для россиян разрешение на въезд в Грецию при сохранении квоты в 500 человек в неделю.

Для пересечения границы необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, отельный ваучер или документы, в которых указано временное место жительства в стране. Решение было напечатано в официальной правительственной газете.

Напомним, что допуск российских туристов в Грецию был разрешен 7 сентября 2020 года.

Условия прибытия не изменились. Россияне могут попасть в страну только воздушным путем — через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Перед посадкой пассажира авиакомпания должна проверить у него наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, и справки на английском языке со всеми данными. В противном случае авиакомпания будет депортировать пассажира за свой счет.

Кроме того, за день до въезда граждане России заполняют электронную форму PLF (Passenger Locator Form), вписав свои контактные данные в Греции.

В день прилета некоторым пассажирам могут в случайном порядке назначить тест на COVID-19. До получения результатов россиянин обязан находиться в месте своего временного проживания в Греции. При нарушении этого условия будет выписан штраф в пять тысяч евро.

В Греции действует комендантский час, ношение маски является обязательным требованием, не работают музеи, заведения общепита, парикмахерские.