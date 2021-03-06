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Греция снова продлила разрешение на въезд россиян 

Полина Алферова 29 минут назад
Греция снова продлила разрешение на въезд россиян
Фото: Pixabay
Правительство страны до 22 марта продлило для россиян разрешение на въезд в Грецию при сохранении квоты в 500 человек в неделю.
Для пересечения границы необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, отельный ваучер или документы, в которых указано временное место жительства в стране. Решение было напечатано в официальной правительственной газете.
Напомним, что допуск российских туристов в Грецию был разрешен 7 сентября 2020 года.
Условия прибытия не изменились. Россияне могут попасть в страну только воздушным путем — через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Перед посадкой пассажира авиакомпания должна проверить у него наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за 72 часа до прибытия в страну, и справки на английском языке со всеми данными. В противном случае авиакомпания будет депортировать пассажира за свой счет.
Кроме того, за день до въезда граждане России заполняют электронную форму PLF (Passenger Locator Form), вписав свои контактные данные в Греции.
В день прилета некоторым пассажирам могут в случайном порядке назначить тест на COVID-19. До получения результатов россиянин обязан находиться в месте своего временного проживания в Греции. При нарушении этого условия будет выписан штраф в пять тысяч евро.
В Греции действует комендантский час, ношение маски является обязательным требованием, не работают музеи, заведения общепита, парикмахерские.
Ранее «Рамблер» писал, что ВОЗ не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для туристов.
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Новости путешествий , ВОЗ
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