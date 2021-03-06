ВОЗ не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для туристов 

"На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть, — отметила она. — Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта".