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ВОЗ не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для туристов 

Даня Виттиг 4 часа назад
ВОЗ не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для туристов
Фото: depositphotos.com
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация пока не рекомендует использовать "иммунные паспорта". Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что иммунные паспорта должны хранить в себе информацию с данными о проведенной вакцинации от коронавируса.

"На данном этапе ВОЗ не рекомендует использовать "свидетельства о вакцинации" для путешественников, поскольку есть много элементов, которые необходимо учесть, — отметила она. — Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта".

Ранее "Рамблер" сообщал об изменениях правил въезда в Турцию.
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Новости путешествий , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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