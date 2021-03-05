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Власти Турции сообщили, когда изменятся правила въезда в страну 

Даня Виттиг 1 час назад
Власти Турции сообщили, когда изменятся правила въезда в страну
Фото: depositphotos.com
Представители посольства РФ в Анкаре сообщили о новых условиях въезда в Турцию. С 15 апреля отрицательный ПЦР-тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда.
Такое требование было введено властями Турции с 30 декабря 2020 года по 1 марта. Действие правила продлено до 26 мая.

"Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. По уточненной информации турецких властей, это требование действует до 15 апреля. Лица, не предоставившие отрицательный тест ПЦР, допускаться к полету не будут", — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Правило не распространяется на детей до шести лет, транзитных и трансферных пассажиров, а также на экипажи воздушных судов.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие сейчас ограничения в Турции.
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