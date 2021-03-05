Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи 

Мужчина в одних плавках вышел из холодного моря с цветами в руках, чем порадовал женщин. Видео опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray.
На кадрах мужчина в одних трусах выходит с букетом из Черного моря, температура воды в котором в этот день не поднималась выше 10 градусов.
«Вот так вот! Вот не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта», — комментирует под шум волн его спутница.
Восхищенные девушки начали писать ему восторженные комментарии.
«Настоящий романтик», «Каждой женщине по такому мужчине», «Молодчина!», «Аквамен?», «Обворожительный мужчина», «Как Нептун», «Доставка хорошего настроения из Сочи», — радовались они.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе.