Пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе 

В субботу, 27 февраля, двух пьяных туристов Джексона Перри и Ноа Палмера с запасами пива унесло в море на надувном матрасе. Об этом сообщает The Sun.

Молодые люди решили поплавать на своем надувном матрасе недалеко от берега, к югу от города Перт. С собой они взяли холодильник для пикника, забитый банками пива.

«Перед домом Ноя был матрас, но он был немного спущен. Мы решили накачать его и недалеко отплыть… Где-то на 50 метров от берега»,

— рассказал Перри.

Приятели не знали, что должен был подняться сильный ветер. В результате их отнесло на три километра в море, где они дрейфовали три часа. По словам Перри, им не удавалось приблизиться к берегу, хотя они с другом активно гребли. Кроме того, их мобильные телефоны разряжались, а матрас начал сдуваться.

Молодых людей заметили стоявшие на берегу спасатели-волонтеры. Они оперативно вернули приятелей на берег.

«Определенно нужно проверить прогноз ветра. Но в остальном мы довольно хорошо провели время»,

— заявил Перри.