«Было страшно»: россиянин покорил перевал Дятлова в 40-градусный мороз 

Житель Перми Сергей Улитин покорил перевал Дятлова в Свердловской области в 40-градусный мороз. Об этом он рассказал порталу 59.RU.

Россиянин преодолел путь в 230 километров за семь дней. В поездку он отправился на ездовых собаках в компании каюра Ильи Аристова и блогера из Москвы Альберта Северного.

"Нас мучили сомнения, правильно ли мы делаем. Когда запрягали собак, с перевала пришли снегоходчики, которые везли лыжницу с сильными обморожениями. Все это было страшно, но мы решили, что не будем отступать", — рассказал мужчина.

Преодолевать маршрут путешественники начали после Базы Ильича, где оставили вещи, палатки и записку о том, что они "ушли штурмовать перевал".

Пермяк стартовал рано утром в одиночку. В пути у него случились неполадки с навигатором, и он понял, что находится "один с собаками посреди Уральского хребта в состоянии полной неизвестности". Но потом Улитин по следам снегохода вышел на холм:

"Это была Холатчахль — "Гора мертвых", на склоне которой и погибли дятловцы. Меня захватила буря эмоций: мы победили! Ведь я два года шел к этому. А еще были эмоции от понимания, что ты тут букашка, что от тебя тут ничего не зависит".

Позже россиянин встретился с другими участниками экспедиции. На базу они вернулись к вечеру. По словам мужчины, эмоции, которые он получил, нельзя сравнить с теми, что получают туристы, поднимающиеся на перевал Дятлова за деньги на снегоходах.