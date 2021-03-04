Названы новые правила посещения Соловецких островов 

Туристам теперь необязательно предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус при посещении Соловецких островов. Об этом сообщает АТОР.
Как сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, подтвердить состояние здоровья гости смогут и иными документами. А именно справкой о положительном анализе на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда. Также подойдет сертификат прививки от COVID-19, выданный не ранее, чем за шесть месяцев.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России резко подорожали авиабилеты.