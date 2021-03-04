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В России резко подорожали авиабилеты 

Даня Виттиг 2 часа назад
В России резко возросла стоимость авиабилетов из-за ограниченного числа рейсов за границу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ограниченное предложение на международных рейсах вызвало подорожание и на внутренних направлениях. Таким образом, авиаперевозчики стремятся покрыть потери, понесенные в 2020 году.

«Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

На начало марта 2021 средняя стоимость авиабилета за рубеж выросла на 55 процентов по сравнению с периодом 2019 года. Так, цены на перелет в ОАЭ выросли вдвое, в Грузию — в 2,5 раза, на Мальдивы — на 36 процентов, в Египет — на 29 процентов.
Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям тоже выросла, но успела вернуться к докризисным значениям.
Ранее "Рамблер" сообщал, как пьяных туристов унесло в открытое море на надувном матрасе.
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Новости путешествий , Видео , Дмитрий Горин , Ассоциация туроператоров России
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