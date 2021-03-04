Желающим отдохнуть в Египте рассказали о способе сэкономить 

Эксперты портала TourDom.ru предложили туристам оптимальный способ экономии. Желающим отдохнуть в Египте посоветовали бронировать авиабилеты на апрельские даты.

По данным компании, билет без багажа из Москвы в Каир на 20 марта обойдется одному туристу в 33,7 тысячи рублей. Египетские авиалинии предлагают аналогичный перелет, но с багажом за 30,2 тысячи рублей. Обратный рейс на 27 марта будет стоить 29,3 и 27,8 тысячи рублей соответственно.

При этом в апреле цены намного ниже. Российская авиакомпания предлагает перелет из Москвы в Каир за 14,9 тысячи рублей, египетский перевозчик — за 17,9 тысячи рублей. Авиабилет в обратную сторону обойдется путешественнику приблизительно в 22 тысячи рублей.

В итоге, авиабилеты на мартовские даты обойдутся туристу как минимум в 58 тысяч рублей, а на апрельские — 37 тысяч рублей на одного человека.