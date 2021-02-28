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Что категорически нельзя делать туристам в Египте 

Катерина Саломе 2 часа назад
Египет является центром туризма. Теплое Красное море, тропический климат и невероятные пляжи, доступные почти круглый год, привлекают огромное число путешественников. Кроме того, в нем собрано множество древнейших памятников архитектуры и удивительных достопримечательностей.
Как во всех странах Востока здесь особые традиции и законы, которые необходимо соблюдать. Смотрите видео и узнаете, как вести себя в Египте, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Ранее «Рамблер» сообщал о тайных местах в известных достопримечательностях мира.
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