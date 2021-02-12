Тайные места в известных достопримечательностях мира

Вы часто путешествуете и уверены, что знаете историю многих известных локаций? Даже самые любознательные туристы не всегда в курсе, что во многих известных достопримечательностях мира есть секретные места и потайные комнаты. Прямое предназначение одних локаций известно, но есть и такие места, смысл постройки которых понять не удается и сегодня.

Потайная дверь овального кабинета в Белом доме, секретная комната в Статуе Свободы в Америке, тайное хранилище в Гранд Каньоне и другие достопримечательности, неизвестные путешественникам — об этом и многом другом смотрите в видеоролике.