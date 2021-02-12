Тайные места в известных достопримечательностях мира

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Тайные локации в самых известных туристических достопримечательностях мира 

Стелла Шмель 6 часов назад
Вы часто путешествуете и уверены, что знаете историю многих известных локаций? Даже самые любознательные туристы не всегда в курсе, что во многих известных достопримечательностях мира есть секретные места и потайные комнаты. Прямое предназначение одних локаций известно, но есть и такие места, смысл постройки которых понять не удается и сегодня.
Потайная дверь овального кабинета в Белом доме, секретная комната в Статуе Свободы в Америке, тайное хранилище в Гранд Каньоне и другие достопримечательности, неизвестные путешественникам — об этом и многом другом смотрите в видеоролике.
Ранее "Рамблер" писал про 5 ошибок в отеле, которые постоянно совершают русские туристы.
Заграница , Видео
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