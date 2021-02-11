5 ошибок в отеле, которые постоянно совершают русские туристы 

Приезжая на отдых, туристы нередко забывают о правилах поведения. "Рамблер" собрал самые распространенные ошибки, которые люди совершают в отеле.

Костюм

Туристы просто обожают приходить в ресторан в пляжной одежде. Однако появляться в подобном виде в общественных местах неприлично, зачастую в заведениях питания прописан дресс-код. Купальники и плавки выглядят уместно исключительно на пляже или у бассейна.

Посещение бассейна после ужина

В большинстве гостиниц посещение бассейна после ужина запрещено. Во-первых, персоналу необходимо очистить бассейн, ведь за день множество туристов плавает в нем. Во-вторых, это делается ради безопасности отдыхающих. Ночью можно не заметить упавшего в бассейн ребенка или выпившего человека.

Тарелка

Если вы идете за добавкой, лучше взять из набора чистую тарелку. Запрет на использование одной тарелки дважды несет рекомендательный характер. Человек с грязной тарелкой в руках рискует испачкать людей вокруг себя.

Платный алкоголь

В барах отеля зачастую представлен бесплатный алкоголь и тот, за который придется доплатить. Важно прояснить этот момент заранее, чтобы не попасть на крупный счет после вечеринки.

Сувениры из отеля

До сих пор многие люди любят привезти домой несколько "сувениров" из отеля. Некоторые вещи сотрудники и правда готовы предоставить туристам бесплатный шампунь и одноразовую зубную щетку. Полотенца и халаты в этот список не входят.