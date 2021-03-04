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Авиакомпания запускает «таинственные» рейсы неизвестно куда 

Даня Виттиг 2 часа назад
Австралийская авиакомпания решила запустить рейсы-сюрпризы. Купив билет путешественники не будут иметь представления о том, куда направляются. Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика.
Авиакомпания предлагает совершить три внутренних перелета, пока международные границы остаются закрытыми. Последний раз подобные рейсы осуществлялись в 1990-е годы. Туристы получали билет на любой регулярный перелет, проводили день в новом городе и возвращались домой.
Помимо полета путешественников ждут разные мероприятия в пункте назначения, которые станут для них сюрпризом. Чтобы получить уникальный опыт, туристам нужно всего лишь забронировать билет и приехать в аэропорт.
Также они могут рассчитывать на небольшие подсказки, чтобы взять с собой нужный багаж.
Ранее "Рамблер" сообщал о подорожании авиабилетов в России.
Новости путешествий , Видео
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