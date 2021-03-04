Стюардесса рассказала, что будет, если члены экипажа опоздают на рейс 

Российская стюардесс рассказала о том, что происходит на рейсе, если кто-то из членов экипажа опаздывает на работу или вовсе не является. Об этом она сообщила в своем TikTok-аккаунте.

На этот случай предусмотрен резерв — дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно графику.

По ее словам, все находящиеся в резерве члены летного состава готовятся к полету, надевают униформу, проходят медицинский осмотр и заселяются в гостиницу, где «ждут своей участи — улетят или не улетят».

«Обычно бывает так: ты в номере, и раздается звонок: "Нет времени объяснять, у тебя есть десять минут, срочно на рейс!"».

Автор добавила, что стюардессы никогда заранее не знают, «куда их занесет на этот раз».