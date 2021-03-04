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Стюардесса рассказала, что будет, если члены экипажа опоздают на рейс 

Даня Виттиг 3 часа назад
Стюардесса рассказала, что будет, если члены экипажа опоздают на рейс
Фото: depositphotos.com
Российская стюардесс рассказала о том, что происходит на рейсе, если кто-то из членов экипажа опаздывает на работу или вовсе не является. Об этом она сообщила в своем TikTok-аккаунте.
На этот случай предусмотрен резерв — дежурство, на котором каждый бортпроводник должен находиться согласно графику.
По ее словам, все находящиеся в резерве члены летного состава готовятся к полету, надевают униформу, проходят медицинский осмотр и заселяются в гостиницу, где «ждут своей участи — улетят или не улетят».

«Обычно бывает так: ты в номере, и раздается звонок: "Нет времени объяснять, у тебя есть десять минут, срочно на рейс!"».

Автор добавила, что стюардессы никогда заранее не знают, «куда их занесет на этот раз».
Ранее "Рамблер" сообщал, какие тайные жесты используют бортпроводники.
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